Немцев взбесили слова министра обороны о мире без Путина Читатели Bild осудили министра обороны ФРГ за слова о мире без Путина

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Борис Писториус

Пользователи Twitter осудили министра обороны Германии Бориса Писториуса после слов о том, что мир без президента РФ Владимира Путина был бы лучше. По их мнению, главе Минобороны стоит чаще думать о проблемах немецкой армии, а не о российском лидере.

У него в стране проблемы с армией, а он все о Путине думает, — отметил читатель немецкой газеты Bild.

Пользователи соцсетей также назвали слова главы оборонного ведомства позорными.

Какое право он имеет такое говорить? Позор, — написал пользователь Сети.

Другие читатели газеты считают, что политикам, делающим такие заявления, нельзя занимать высокие должности в государстве.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе рабочей поездки на Украину заявил о том, что «мир без Путина был бы лучше».

В конце января Берлин пообещал Киеву предоставить 14 танков Leopard 2. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, бронетехника будет отправлена на Украину до конца марта. Кроме того, власти Германии пообещали разрешить другим странам реэкспорт этих танков.

Также сообщалось, что ряд европейских стран готовы передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, Польша. Варшава также пообещала помочь Киеву танками PT-91 Twardy. Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.