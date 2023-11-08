«Необходимо ядерное оружие». Как избежать войны с НАТО на Балтике Эксперты уверены, что попытка НАТО заблокировать Балтийское море для России будет означать войну

Фото: МО РФ

Если НАТО решит закрыть Балтийское море для российских судов, оно окажется закрытым и для самих членов Североатлантического альянса. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко во время выступления на евразийском экономическом форуме в Самарканде. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил, что страны НАТО закроют проход по Балтийскому морю для российских судов, если подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector. Чем грозит России кризис на Балтике и чем она может ответить на него, разобрался NEWS.ru

Как НАТО взяла под контроль всю Балтику

НАТО имеет выход к Балтийскому морю с самого своего основания в 1949 году, потому что одной из стран — основательниц Североатлантического альянса была Дания. Однако, поскольку страна располагается в западной части моря, это не обеспечивало Альянсу полноценного доступа к его акватории.

Второй страной НАТО с выходом к Балтийскому морю стала ФРГ, которая в 1990 году объединилась с ГДР. В 1999 году в западный военный альянс вошла Польша, в 2004-м — Латвия, Литва и Эстония, а 4 апреля 2023 года в организацию вступила Финляндия.

Фото: ВМФ Финляндии

Одновременно с финнами заявку на вступление в НАТО подала Швеция. Она получила одобрение всех участников Альянса, кроме Венгрии и Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция должна вступить в объединение не позднее встречи глав МИД стран Альянса 28–29 ноября.

Почему идет милитаризация Балтики

Страны НАТО начали существенно наращивать силы в Балтийском регионе после кризиса на Украине. На саммите Альянса в сентябре 2014 года был принят План действий по обеспечению готовности, согласно которому численность Сил быстрого реагирования НАТО увеличивалась с 13 тысяч до 40 тысяч человек, а также учения, в том числе на Балтике, стали проводиться чаще. К 2023 году численность этих сил выросла до 300 тысяч человек. Кроме того, с 2016 года в Польше и странах Прибалтики присутствуют более четырех тысяч солдат НАТО.

После начала СВО на Украине Польша все активнее стала требовать размещения у себя американского ядерного оружия. А власти Эстонии и Финляндии в прошлом году вели переговоры о создании общей ПВО, которая могла бы перекрыть России выход в Балтийское море. Другой проект ПВО, общий для европейских стран НАТО — «Европейский небесный щит», — уже в этом году стартовал в Германии, которая закупила у Израиля противоракетную систему «Хец-3».

Россия также наращивает военное присутствие на Балтике. Так, в учениях «Океанский щит — 2019» приняли участие почти 10 тысяч военнослужащих и 49 боевых кораблей — это рекордно высокое количество задействованной живой силы и техники со времен СССР. Однако проведение СВО внесло свои коррективы: в 2023 году в учениях участвовали порядка шести тысяч военнослужащих и до 40 боевых кораблей.

Кто повышает риски военного конфликта на Балтике

С 18 июня 2022 года Литва ввела жесткие ограничения на транзит товаров в Калининградскую область. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил действия Вильнюса как блокаду российского региона. 23 июля правительство Литвы пошло на уступки, разрешив железнодорожный транзит через свою территорию: ограничения остались только для автотранспорта.

26 сентября 2022 года произошла диверсия на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Взрывы разрушили три из четырех веток газопроводов.

8 октября 2023 года был поврежден газопровод Balticconnector, проходящий между Эстонией и Финляндией. На Западе в организации аварии заподозрили Россию. На этом фоне в НАТО заговорили о блокаде Балтийского моря для российских судов.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Газопровод Balticconnector

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны. Ну, маловероятно, что другой страны. <...> То мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — заявил 20 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Позднее подозрения в адрес России не подтвердились. Финляндия назвала главным подозреваемым в повреждении газопровода китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear.

Тем не менее Россия посчитала необходимым дать четкий ответ на подобные спекуляции. Замглавы МИД России Александр Грушко предостерег страны НАТО от попыток блокады Балтики.

«Люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — подчеркнул он во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Самарканде 3 ноября.

Как будет действовать Россия в случае блокады Балтики

Если НАТО попытается закрыть Балтийское море для российских судов, то это может означать объявление войны России, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, в ответ на действия Североатлантического альянса Москве необходимо использовать ядерное оружие.

«Россия должна занять четкую позицию в отношении возможного закрытия Балтийского моря для российских судов со стороны НАТО. Попытка Альянса прервать транзит между Калининградской областью и Россией означает фактически объявление нам войны. Нужно отвечать на это применением тактического ядерного оружия», — заявил Коротченко.

Он подчеркнул, что страны НАТО предельно циничны и лицемерны. Именно поэтому, считает эксперт, России надо не бояться проводить бескомпромиссную политику в отношении Альянса.

Фото: МО РФ Работа морской авиации в Калининградской области

«НАТО превосходит Россию по совокупной мощи вооруженных сил более чем в четыре раза. Если Москва по-прежнему будет ограничиваться лишь словами, НАТО действительно заблокирует Балтийское море. России нужно менять военную и в особенности ядерную доктрину, прописывать систему угроз и отрабатывать практические действия. Не надо красных линий — надо вернуть тактическое ядерное оружие в войска. Для защиты российских интересов все средства хороши», — сказал Коротченко.

Как Россия может избежать войны с НАТО на Балтике

Чтобы предотвратить конфликт с НАТО на Балтике, необходимо задействовать принцип ядерного сдерживания противника, заявил NEWS.ru капитан 3-го ранга в запасе Максим Климов. По его мнению, командиры крейсеров стратегического назначения должны получить право сами применять тактическое ядерное оружие. Так он прокомментировал угрозы представителей стран НАТО закрыть Балтийское море для всех российских судов.

«Чтобы предотвратить сценарий масштабной войны с НАТО, Россия должна обеспечить устойчивость морского компонента своих ядерных сил. В этих условиях надо дать право командирам крейсеров стратегического назначения при необходимости применять тактическое ядерное оружие», — предлагает военный эксперт.

По мнению Климова, такое решение станет сдерживающим фактором для стран Запада. В свою очередь, запрет для российских судов на появление в Балтийском море, к чему призывают некоторые лидеры стран НАТО, будет равносилен объявлению Москве войны.

Впрочем, некоторые эксперты считают такой сценарий маловероятным. «Мне сложно представить себе ситуацию, при которой Балтийское море будет заблокировано для российских судов. Это будет означать войну», — рассказал NEWS.ru бывший командующий Черноморским флотом России, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Комоедов.

Фото: МО РФ Подводный флот РФ

«О закрытии моря для России сейчас говорят разве что страны Прибалтики, постоянно предъявляющие необоснованные территориальные претензии. Их влияние на политику НАТО пренебрежительно мало и не стоит обсуждения», — заключил эксперт.

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