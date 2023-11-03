Военный эксперт раскрыл, что поможет России избежать войны с НАТО Капитан Климов: надо разрешить командирам крейсеров применять ядерное оружие

Чтобы предотвратить конфликт с НАТО на Балтике, необходимо задействовать принцип ядерного сдерживания противника, заявил NEWS.ru капитан третьего ранга в запасе Максим Климов. По его мнению, командиры крейсеров стратегического назначения должны получить право сами применять тактическое ядерное оружие. Так он прокомментировал угрозы представителей стран НАТО закрыть Балтийское море для всех российских судов.

Чтобы предотвратить сценарий масштабной войны с НАТО, Россия должна обеспечить устойчивость морского компонента своих ядерных сил. В этих условиях надо дать право командирам крейсеров стратегического назначения при необходимости применять тактическое ядерное оружие, — предлагает военный эксперт.

По мнению Климова, такое решение станет сдерживающим фактором для стран Запада. В свою очередь, запрет для российских судов на появление в Балтийском море, к чему призывают некоторые лидеры стран НАТО, будет равносилен объявлению Москве войны.

Не исключаю, что Запад пойдет на такой шаг. Необходимо помнить, что военная доктрина США предусматривает нанесение первого ядерного удара, — сказал Климов.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил, что Балтийское море будет закрыто для всех российских судов, если в ходе расследования установят причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал неприемлемыми угрозы Риги, добавив, что Москва не имеет отношения к ЧП.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, представители НАТО осознают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех. Он уверен, что Балтика не станет внутренним морем Североатлантического альянса.