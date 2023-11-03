Политолог рассказал, когда Россия может присоединить новые территории Политолог Корнилов: РФ может расширить границы при отказе Украины от диалога

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Если Украина не пойдет на мирные переговоры, Россия может присоединить к своей территории новые земли, заявил NEWS.ru директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. По его словам, вхождение новых областей в состав РФ будет зависеть от поведения Киева и ситуации на линии соприкосновения.

Если Украина продолжит свое сопротивление, то дальше ситуация будет только ухудшаться. Если вынудят Россию наступать дальше, то может встать вопрос об очередном расширении границ. Но это во многом зависит от того, как будет вести себя Киев и как будут развиваться действия на фронте, — отметил Корнилов.

Политолог подчеркнул, что на данный момент официально не были озвучены планы по вхождению новых регионов в состав России. Он напомнил позицию российского президента Владимира Путина о том, что кризис между Москвой и Украиной не является территориальным спором, а связан прежде всего с борьбой за безопасность РФ.

Американская газета Politico сообщила, что часть членов Республиканской партии США признали: после окончания СВО часть украинской территории останется под контролем России. По данным издания, тезис о том, что Киев не сможет победить Россию, начинает находить все больший отклик среди американских конгрессменов.

В августе представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что РФ стремится контролировать все территории, которые сейчас прописаны в конституции страны как российские. Он отрицательно ответил на вопрос журналиста, хочет ли Москва захватывать украинские территории в ходе военной операции.