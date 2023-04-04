Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Пекка Хаависто

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал и в ближайшее время сдаст на хранение документ о присоединении страны к Североатлантическому альянсу, сказано на сайте МИД Финляндии. После сдачи на хранение документа о присоединении членство Финляндии отмечается поднятием флага в штаб-квартире НАТО и в различных штаб-квартирах. В церемонии поднятия флага, помимо Хаависто, примут участие президент Финляндии Саули Ниинистё и министр обороны страны Антти Кайкконен.

Документ о присоединении сдается на хранение в Брюсселе правительству США, и в момент сдачи на хранение Финляндия становится членом НАТО, — говорится в сообщении МИД Финляндии.

Ранее на вступление Финляндии НАТО отреагировал МИД России. В ведомстве пояснили, что конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западной границе РФ будут зависеть от условий вхождения Финляндии в Альянс. Россия будет ориентироваться на размещение натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений в соседнем государстве. При этом линия соприкосновения НАТО с границами страны увеличилась более чем вдвое, что существенно изменило ситуацию в регионе, отметили в дипведомстве.