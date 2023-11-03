Военный эксперт: на блокаду Балтики НАТО нужно ответить ядерным ударом Аналитик Коротченко: закрытие НАТО Балтийского моря для России приведет к войне

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Если НАТО попытается закрыть Балтийское море для российских судов, то это может означать объявление войны России, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, в ответ на действия Североатлантического альянса Москве необходимо использовать ядерное оружие.

Россия должна занять четкую позицию в отношении возможного закрытия Балтийского моря для российских судов со стороны НАТО. Попытка Альянса прервать транзит между Калининградской областью и Россией означает фактически объявление нам войны. Нужно отвечать на это применением тактического ядерного оружия, — заявил Коротченко.

Аналитик добавил, что страны НАТО предельно циничны и лицемерны. Именно поэтому, считает эксперт, России надо не бояться проводить бескомпромиссную политику в отношении альянса.

НАТО превосходит Россию по совокупной мощи вооруженных сил более чем в четыре раза. Если Москва по-прежнему будет ограничиваться лишь словами, НАТО действительно заблокирует Балтийское море. России нужно менять военную и в особенности ядерную доктрину, прописывать систему угроз и отрабатывать практические действия. Не надо красных линий, надо вернуть тактическое ядерное оружие в войска. Для защиты российских интересов все средства хороши, — сказал Коротченко.

Как заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, представители НАТО осознают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех. Он считает, что Балтика не может стать внутренним морем Североатлантического альянса.