МИД РФ оценил последствия закрытия Балтийского моря для России Грушко: закрытие Балтийского моря для РФ означает, что оно закроется для всех

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Корабли ВМФ РФ

Представители НАТО осознают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Веронского евразийского экономического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, оно не может стать внутренним морем Североатлантического альянса.

Во-первых, оно [Балтийское море] никогда не превратится во внутреннее море НАТО. Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех, — отметил он.

Как добавил Грушко, мечты о закрытии Балтики для России абсолютно не обоснованы. А тот, кто попытается их реализовать, должен осознавать все негативные последствия, пояснил замглавы российского МИДа.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил что Балтийское море будет закрыто для всех российских судов, если в ходе расследования будет установлен факт причастности Москвы к повреждению газопроводв Balticconnector. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал неприемлемыми угрозы властей Латвии, добавив, что Россия не имеет отношения к ЧП.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что, если власти прибалтийских государств пойдут на такой шаг, то Москва может прибегнуть к разрыву дипломатических отношений или даже объявить войну. По этой причине, считает эксперт, никто не будет запрещать российским кораблям ходить по Балтике.