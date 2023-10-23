В Кремле ответили на обвинения в причастности к ЧП на Balticconnector Песков заявил о непричастности РФ к повреждению газопровода Balticconnector

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не имеет никакого отношения к повреждению подводного газопровода Balticconnector, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса «закрыть Балтику для российских судов».

Там действительно идет следствие. И он [Ринкевичс] как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю: Россия не имеет к этому никакого отношения, — сказал Песков.

Песков также заявил, что угрозы в адрес России неприемлемы.

Ранее сообщалось, что газопровод Balticconnector, расположенный между Финляндией и Эстонией, был перекрыт из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада на «Северных потоках».