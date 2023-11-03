Женщина впервые возглавила ВМС США: кто она, при чем здесь аборты Адмирала Лизу Франчетти назначили на пост начальника главы ВМС США

Фото: Mcc Amanda Gray/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиза Франчетти

На пост главы Военно-морских сил США впервые назначили женщину. Кто она, что о ней известно, при чем здесь аборты?

Кто стала первой женщиной — главой ВМС США

Военно-морские силы США (ВМС) возглавит адмирал Лиза Франчетти, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин. Военачальница стала первой женщиной на этом посту, а также в комитете начальников штабов за всю историю Соединенных Штатов.

«Я рад, что сегодня Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на посту начальника военно-морских операций. <...> Это выдающиеся лидеры, которые десятилетиями верно служили своей стране, и я знаю, что они и дальше будут великими лидерами наших сил, продолжая решать важнейшие вопросы национальной безопасности в эти трудные времена», — заявил Остин.

Ее кандидатуру одобрили 95 голосов против одного.

Один из республиканцев сенатор Томас Табервилл пытался заблокировать ее назначение в знак протеста против политики Пентагона в отношении абортов.

Что известно о новой главе ВМС США

Франчетти в следующем году исполнится 60 лет. Она родилась в Рочестере штата Нью-Йорк, поступила в Школу журналистики Северо-Западного университета (Эванстон, штат Иллинойс), получила степень бакалавра наук в области журналистики и отличие кафедры истории.

Во время обучения присоединилась к программе подготовки офицеров запаса ВМС. В 1985 году Франчетти призвали на службу, после чего она училась в Военном колледже ВМС в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Там она получила степень магистра по организационному менеджменту в Университете Феникса.

Франчетти командовала 6-м флотом ВМС США, который охватывал Европу и Африку, а также являлась директором по стратегии, планам и политике Объединенного штаба Минобороны США. Она является второй женщиной в истории ВМС США, которая получила звание адмирала.

21 июля президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Франчетти на должность начальника штаба американских ВМС. Военачальница являлась 42-м заместителем начальника военно-морских операций со 2 сентября 2022 года и 33-м начальником военно-морских операций с 14 августа 2023 года.

Фото: IMAGO/Global Look Press Лиза Франчетти

В каких странах военные ведомства возглавляют женщины

В нескольких европейских странах военные ведомства уже не первый год возглавляют женщины. Так, в Австрии министром обороны является Клаудия Таннер. Она заняла пост в январе 2020 года, что сделало ее первой женщиной на этой должности.

Министерство обороны Бельгии возглавляет Людивин Дедондер. Она возглавила ведомство тоже в 2020 году, став первой женщиной в истории страны на этом посту.

Испанским Минобороны руководит Маргарита Роблес. Она занимает пост с 7 июня 2018 года. С 30 ноября 2019 года по 13 января 2020 года Роблес стала министром иностранных дел Испании, сохранив при этом портфель министра обороны.

В Нидерландах военное ведомство возглавляет Кайса Оллонгрен. Она занимает пост с 10 января 2022 года. В октябре Оллонгрен подчеркивала, что жизненно необходимо продолжать поддерживать Украину.

Славянка Петровска является министром обороны Северной Македонии. После назначения она заявила, что страна выступает за дипломатическое решение российско-украинского спора, однако в марте объявила, что Скопье пожертвует Киеву военную технику и технику.

Министром обороны Чехии является Яна Чернохова. Она занимает пост с середины декабря 2021 года. В конце октября 2023 года Чернохова заявила, что страна может выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей организации резолюции по сектору Газа.

Главой Министерства обороны Швейцарии является Виола Амерд. Она возглавляет ведомство с января 2019 года. В начале апреля 2022 года она была в числе политических лидеров, потребовавших от руководителя МОК отстранить официальных лиц России и Белоруссии от соревнований.

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