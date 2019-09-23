https://static.news.ru/photo/a47021c4-ddcd-11e9-8951-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Li Muzi, via www.imago-images.de/Global Look Press

Меган Маркл одолжила у одной из приятельниц серьги, в которых появилась на свадьбе у своей подруги Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса.

Украшения были куплены несколько лет назад на рынке антиквариата в Лондоне за 5 фунтов стерлингов (400 рублей). Герцогиня Сассекская давно положила глаз на серьги, и торжество стало отличной возможностью взять их напрокат.

Герцогиня долго восхищалась серёжками и хотела одолжить их, затем она нашла идеальное платье, чтобы надеть их! — цитирует Daily Mail источник.

ID alert! The decorative gold earrings Meghan wore in Rome were vintage and borrowed from a friend who picked them up for just 5 from a vintage stall in London’s Portobello Market. pic.twitter.com/OjSYNxZpYa — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 22, 2019

«Идеальное платье» из тюля, о котором рассказал собеседник издания, не оценили стилисты. Наряд от Valentino за $11 тысяч вызвал шок, так как появление в нём на свадьбе противоречит этикету. Дело в том, что на подобные торжества не принято ходить в чёрном, писал News.ru.