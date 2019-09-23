Меган Маркл одолжила у одной из приятельниц серьги, в которых появилась на свадьбе у своей подруги Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса.
Украшения были куплены несколько лет назад на рынке антиквариата в Лондоне за 5 фунтов стерлингов (400 рублей). Герцогиня Сассекская давно положила глаз на серьги, и торжество стало отличной возможностью взять их напрокат.
Герцогиня долго восхищалась серёжками и хотела одолжить их, затем она нашла идеальное платье, чтобы надеть их! — цитирует Daily Mail источник.
ID alert! The decorative gold earrings Meghan wore in Rome were vintage and borrowed from a friend who picked them up for just 5 from a vintage stall in London’s Portobello Market. pic.twitter.com/OjSYNxZpYa
«Идеальное платье» из тюля, о котором рассказал собеседник издания, не оценили стилисты. Наряд от Valentino за $11 тысяч вызвал шок, так как появление в нём на свадьбе противоречит этикету. Дело в том, что на подобные торжества не принято ходить в чёрном, писал News.ru.