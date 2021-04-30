Ле Пен призвала отменить санкции ЕС в отношении российских депутатов

https://static.news.ru/photo/63cffff4-aa63-11eb-b8ae-96000091f725_660.jpg Марин Ле Пен(Marine Le Pen) Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала развивать диалог между Россией и Евросоюзом и предложила отменить взаимные санкции против депутатов. Политик отметила, что не Москва начала вводить персональные ограничения, а ЕС, передаёт ТАСС.

По моему мнению, это серьёзная ошибка (введение санкций. — NEWS.ru). Лучший способ избежать конфликта — ведение диалога, а главное — разрешить народным избранникам встречаться. Запрет на въезд в Евросоюз, введённый в отношении российских депутатов и спикера Госдумы [Вячеслава Володина], очевидно, стал жестом дипломатической солидарности, но именно дипломатия является одним из ключей к решению проблем, — уверена Ле Пен.

30 мая РФ ввела санкции против восьми граждан Евросоюза. Им запретили въезд на территорию страны. В числе прочих оказался глава Европарламента Давид Сассоли, который после таких новостей заявил, что «Россия не сможет заткнуть Европарламент и он продолжит защищать права человека, демократию и свободу».

Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призвали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также ввести санкции против российских олигархов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Европарламент подвержен русофобии, но депутаты не рискнут исполнить написанное в документе.