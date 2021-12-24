Президент ФРГ опубликовал рождественское обращение к гражданам

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своём рождественском обращении к гражданам напомнил о неспокойной обстановке в Восточной Европе и заявил, что общество ещё долгое время будет жить в условиях пандемии, сообщает канцелярия политика. Он также отметил ситуацию в Афганистане и возвращение немецких солдат оттуда.

Нас беспокоит то, что мы слышим из многих частей нашего неспокойного мира, особенно из Восточной Европы, — сказал Штайнмайер.

Штайнмайер также отметил, что этот год ознаменован сменой правительства в Германии. По его словам, люди сейчас смотрят с любопытством, а также с надеждой на новое правительство ФРГ, у которого большие планы насчёт страны.

Помимо этого, глава государства вспомнил о смертоносных наводнениях в Германии, унёсших жизни более 160 человек.

Кроме того, президент обратил внимание на эпидемиологическую обстановку в стране и поблагодарил граждан, которые ответственно ведут себя в условиях пандемии. Он также предрёк, что пандемию COVID-19 не удастся победить ещё долго.

Пандемия не исчезнет вдруг в одночасье, мы ещё долгое время будем жить [в условиях пандемии]. Она уже сегодня изменяет нас, вплоть до изменения нашего повседневного языка. Я рад, что большинство осознало шанс, который представляет собой вакцинация, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага перед заседанием, на котором был избран новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, устроили овацию Ангеле Меркель, покидающей этот пост после 16 лет правления. Овации продолжались около минуты. Сначала парламентарии аплодировали Меркель сидя, а затем поднялись со своих мест.