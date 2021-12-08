Меркель устроили овацию в бундестаге

Депутаты бундестага перед заседанием, на котором будет избран новый канцлер ФРГ, устроили овацию Ангеле Меркель, покидающей этот пост после 16 лет правления, сообщает РИА Новости. Ожидается, что вместо неё правительство Германии возглавит лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц.

Овации продолжались около минуты. Сначала парламентарии аплодировали Меркель сидя, а затем поднялись со своих мест.

Канцлер Германии избирается тайным голосованием. Процедура и подсчёт голосов займут около полутора часов. После этого новый глава правительства ФРГ будет приведён к присяге.

Согласно плану заседания бундестага, Шольц примет присягу примерно в 14:00 мск. В течение следующих полутора часов будет объявлен новый состав кабмина, и его члены также приведены к присяге.

Кандидатуру Шольца на пост канцлера внёс президент Германии — Франк-Вальтер Штайнмайер. По мнению наблюдателей, положительный исход голосования по кандидатуре Шольца обеспечен, поскольку коалиция в составе социал-демократов (СДПГ), «зелёных» и Свободной демократической партии (СвДП) имеет большинство мест в парламенте.

Ранее Меркель рассказала о своих планах после ухода из большой политики. По её словам, она хочет больше путешествовать и читать. Политик пояснила, что во время работы ей не хватало времени на эти и многие другие обычные вещи.