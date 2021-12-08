Олаф Шольц избран новым канцлером Германии

Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге. Трансляцию заседания бундестага ведёт телеканал N24.

Как известно, канцлер избирается путём тайного голосования. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить большинство голосов. В нынешнем бундестаге ФРГ «за» должны были проголосовать минимум 369 депутатов из 736.

Шольц получил 395 голосов.

Кандидатуру Шольца на пост канцлера внёс президент Германии — Франк-Вальтер Штайнмайер. По мнению наблюдателей, положительный исход голосования по кандидатуре Шольца обеспечен, поскольку коалиция в составе социал-демократов (СДПГ), «зелёных» и Свободной демократической партии (СвДП) имеет большинство мест в парламенте.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага перед заседанием, на котором будет избран новый канцлер ФРГ, устроили овацию Ангеле Меркель, покидающей этот пост после 16 лет правления. Овации продолжались около минуты. Сначала парламентарии аплодировали Меркель сидя, а затем поднялись со своих мест.