Более 160 человек погибли из-за наводнения в Германии

В результате наводнения на западе Германии погибло 164 человека. Об этом сообщает издание Focus.

Отмечается, что в некоторых районах понадобятся месяцы, чтобы восстановить инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в округе Арвайлер, который относится к федеральной земле Рейнланд-Пфальц, число жертв достигло 98 человек. Пострадали 670 человек. В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли не менее 43 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы. В частности, она прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер. Там наводнение разрушило большинство жилых домов. Также канцлер заверила, что федеральные и земельные власти будут поддерживать всех пострадавших, чтобы восстановить всё разрушенное в кратчайшие сроки. Политик отметила, что произошедшая катастрофа показывает важность вопросов изменения климата.