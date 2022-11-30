Французский багет стал нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО

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Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Марокко, сообщается в Twitter организации.

Новая запись в списке нематериального культурного наследия: опыт и культура производства багета. Поздравляем Францию! — говорится в сообщении.

Присутствовавший в зале глава Национальной конфедерации пекарей и кондитеров Доминик Анрак отметил, что особенности производства багета связаны с крайне малым количеством ингредиентов: мука, вода, соль и дрожжи. При этом он отметил, что не каждый багет может быть уникален, поскольку «обеспечение пропорции ингредиентов требует особых знаний и навыков от пекаря».

Багет избрали претендентом на внесение в перечень ЮНЕСКО от Франции в 2021 году. Его «конкурентами» были цинковые крыши Парижа и фестиваль вин в Арбуа, однако предпочтение было отдано длинному и тонкому хлебобулочному изделию, которое ассоциируется с образом жизни французов на том же уровне, что бокал вина и полосатая матроска.

Ранее ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом нематериального культурного наследия. Отмечалось, что таковым было признано не само блюдо, а способ его приготовления.