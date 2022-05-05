Экспорт российских продуктов в ЕС вырос на четверть

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Поставки российской сельхозпродукции в Евросоюз в январе выросли более чем на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Еврокомиссии. Общая сумма товарооборота этого вида продукции между ЕС с другими странами составила €28,3 млрд. При этом Россия экспортировала продукцию на сумму €659 млн.

Объём экспорта вырос на 16%, а импорта — на 38%. Великобритания импортировала больше всего агропродукции — на €3,4 млрд, рост составил 36%. Экспорт из США увеличился на 21%, до €1,9 млрд. Торговля ЕС с Россией возросла на 26 % год к году.

Основными продуктами для импорта в Евросоюз являются сельскохозяйственные продукты невысокой степени переработки: масличные, фрукты, кофе, чай и какао, рассказал изданию доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

В 2021 году ЕС являлся основным покупателем российского продовольствия, его доля в поставках составила 12%. Приведённые данные относятся к январю 2021 года — фактически последнему месяцу, в котором не были введены существенные ограничения внешней торговли, — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что Россия нарастила как импорт, так и экспорт продовольствия в ЕС на 26,5% и 49,9% соответственно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ начали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории сопредельного государства.

В ответ на это Запад объявил о новой витке санкций в отношении РФ. На данный момент принято шесть пакетов рестрикций, которые затронули экспорт и импорт сырья и товаров, а также коснулись ряда российских предприятий и госструктур.

При этом введённые санкции также ударили по экономике поддерживавших их государств, в первую очередь европейских. Они привели к росту цен на энергоресурсы, продукты и товары первой необходимости.