NYT: британцев призывают экономить на еде и топливе В Великобритании наблюдается самый крупный за последние 30 лет рост цен

Посетители продуктового магазина в Лондоне / Фото Grant Falvey/Keystone Press Agency

↵В Великобритании наблюдается самый крупный за последние 30 лет рост потребительских цен, об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что доходы большинства британцев сокращаются темпами, которых не было с 50-х годов прошлого века. По этой причине жители Великобритании вынуждены экономить на топливе и еде.

Из-за роста цен на топливо британцы вынуждены пересматривать свои семейные бюджеты, отказываясь от ряда продуктов питания, а в самых крайних случаях даже временно отключая электричество и газ, — пишет колумнист Изабелла Квай.

Автор уточняет, что инфляция росла в Британии ещё до начала событий на Украине, однако европейский конфликт привёл к тому, что темпы роста цен ускорились до рекордных за 30 лет, а средние доходы на семью опустились до уровня 1956 года. Больше всего пострадали пожилые люди и живущие на государственные пособия граждане, потому что выплаты не изменились в условиях всеобщего подорожания.

Ранее сообщалось, что в Великобритании взлетели цены на мебель из-за антироссийских санкций. По словам предпринимателей, из-за запрета на импорт российской древесины другие поставщики резко подняли цены на сырьё. В среднем стоимость мебели увеличилась на 25%.

Население Британии всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине, написала газета The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% на этой неделе. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать введённые санкции.