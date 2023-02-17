Экс-сотрудника посольства Британии в Берлине осудили за шпионаж в пользу РФ

Фото: Britta Pedersen/dpa//Global Look Press

Посольство Великобритании в Берлине

Бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита осудили за шпионаж в пользу России, сообщили в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Дипломата приговорили к 13 годам тюрьмы, передает ТАСС.

По первому пункту обвинительного акта я приговариваю вас к тюремному сроку в 6 лет и 2 месяца. По пунктам 2–8 я приговариваю вас к 7 годам тюремного заключения. Вы должны отбыть эти наказания последовательно. Таким образом, общий приговор составляет 13 лет и 2 месяца, — заявил судья Марк Уолл.

Ранее сообщалось, что сотрудники британской контрразведки МI5 притворились россиянами, чтобы разоблачить Смита, занимавшего должность охранника посольства Соединенного Королевства в Берлине. По данным разведки, мужчина собирал информацию, представляющую интерес для России, в 2018–2021 годах.

В конце января в Словении задержали двух иностранных граждан, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого The Washington Post сообщал, что службы безопасности США и европейские страны начали кампанию по разрушению российских шпионских сетей. Издание отмечало, что агентурные сети РФ понесли серьезный ущерб после начала СВО на Украине. Директор службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари сообщил, что мир для спецслужб РФ стал совершенно другим.