В США рассказали, как охотятся на российских шпионов WP: США и их союзники начали выслеживать российских шпионов

США и Европа начали кампанию по разрушению российских шпионских сетей, пишет The Washington Post. При этом эксперты полагают, что РФ сохраняет значительный потенциал, несмотря на разоблачение нескольких оперативников в Европе.

За последний год, когда западные правительства увеличили поставки оружия на Украину и ввели экономические санкции против Москвы, службы безопасности США и Европы вели параллельную, хотя и менее заметную кампанию, направленную на то, чтобы вывести из строя российские шпионские сети, — говорится в материале.

Журналисты пишут, что российские агентурные сети понесли серьезный ущерб после начала СВО на Украине. Директор службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари отметил, что мир для российских служб стал совершенно другим: из-за высылки, последующих арестов и более враждебной обстановки в Европе «их возможности значительно снизились».

Иные собеседники WP также указали на попытки российской стороны компенсировать потери. По их словам, Москва стала больше внимания уделять кибершпионажу, а также «пытается воспользоваться пересечением границ и потоками беженцев, чтобы внедрить новых шпионов». При этом чиновники, знакомые с ситуацией, отметили, что вновь прибывшим «может не хватить опыта, источников и подготовки тех, кто был объявлен персонами нон грата».