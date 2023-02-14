Сотрудники британской контрразведки пошли на хитрость для поимки шпиона Британские контрразведчики притворились россиянами для поимки подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Сотрудники британской контрразведки М15 притворились россиянами, чтобы разоблачить охранника посольства Соединенного Королевства в Берлине Дэвида Смита в шпионаже в пользу РФ, сообщает Bloomberg. Смит предстал перед судом 13 февраля, но приговор ему пока не вынесен.

По данным М15, Смит собирал информацию, представляющую интерес для России, в 2018-2021 годах. В ходе операции по его поимке двое офицеров М15 выдали себя за сотрудников российской разведки Дмитрия и Ирину. В ходе разбирательства суду была представлена сделанная скрытой камерой видеозапись, на которой Смит соглашается помочь Ирине после ее слов о том, что в руки британцев попала информация, способная нанести ущерб России.

Операция по разоблачению Смита началась в конце 2020 года после того, как он направил письмо военному атташе России в Берлине Сергею Чухрову с конфиденциальной информацией о посольстве Великобритании в Берлине, включавшей личных данные сотрудников, передает Reuters. После задержания Смита в его доме нашли копии письма Лиз Трасс Борису Джонсону, которые тогда занимали посты министра торговли и премьер-министра Великобритании соответственно, а также копии документов, касающихся торговых вопросов. Кроме того, быдла обнаружена флешка с фотографиями сотрудников посольства и дипломатических паспортов, а также видеозаписи из здания дипмиссии.

Обвинение утверждает, что Смит получал крупные суммы денег за передаваемую информацию. Бывший охранник это отрицает. Он также отказывается признавать, что своими действиями хотел причинить ущерб Соединенному Королевству.

Ранее сообщалось, что в Швеции осудили братьев Пеймана и Паяма Киа по делу о шпионаже в пользу России. Первый получил пожизненный срок, второй – девять лет и 10 месяцев тюрьмы.