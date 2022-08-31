«Эффективны и правильны»: Шольц про санкции Запада против России Канцлер ФРГ Шольц назвал санкции Запада против России «эффективными и правильными»

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными. По мнению главы государства, единый ответ Европы на специальную операцию на Украине «смог удивить российского президента Владимира Путина». Немецкий канцлер отметил, что санкции против Москвы являются важным средством давления, чтобы прекратить украинский конфликт, пишет газета Magdeburger Volksstimme​​​.

Западные санкции эффективны и правильны. Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России, — заявил Шольц.

Он при этом отверг выход Германии из из западного альянса сторонников Украины.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что страны Запада усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на «негативную отдачу» собственной санкционной политики. Он выразил мнение, что из-за вводимых ограничений разрушаются международная экономическая торговая система, а также «нарушаются привычные связи и вклады».