Мишустин: Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию

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Михаил Мишустин

Страны Запада усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе расширенного заседания межправсовета ЕАЭС. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на «негативную отдачу» собственной санкционной политики, передает РИА Новости.

Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы, — заявил Мишустин.

Он выразил мнение, что из-за вводимых ограничений разрушаются международная экономическая торговые системы, а также «нарушаются привычные связи и вклады».

Мишустин отметил, что Запад пытается обвинить Россию в развязывании глобального кризиса продовольствия, «хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — это прямое следствие их действий».

В период жесткого санкционного давления со стороны Запада, как подчеркнул Мишустин, свою эффективность подтвердил Евразийский экономический союз. По заявлению премьера, за первый квартал этого года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%. Также за первое полугодие выросли не только объемы сельскохозяйственного производства, но и промышленных товаров. Кроме того, в течение этого периода сократился уровень безработицы на территории стран ЕАЭС.

21 июля ЕС ввел против России седьмой пакет санкций. Рестрикции предусматривали запрет на покупку российского золота, распространялись на Сбербанк, «Юнармию», фонд «Русский мир» и ряд организаций и физлиц. В числе последних оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.