Британская компания получила допзаказ на производство натовских снарядов FT: BAE Systems получила от Британии заказ на увеличение производства натовских снарядов

Фото: Staff Sgt. Adeline Witherspoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская оборонная компания BAE Systems получила новые заказы на увеличение производства боеприпасов от властей Великобритании. В числе заказов есть натовские снаряды калибра 155 миллиметров. Об этом пишет издание Financial Times.

BAE Systems получила новые заказы от Соединенного Королевства для увеличения производства боеприпасов, поскольку западные правительства стремятся снизить мировую нехватку, которая препятствует борьбе Украины против России. Соглашение <...> позволит крупнейшему британскому оборонному подрядчику в восемь раз увеличить свои производственные мощности по производству ключевых снарядов калибром 155 миллиметров, — говорится в материале издания.

По данным FT, стоимость заказа составляет 280 млн фунтов стерлингов, или $360 млн. При этом объем сделки может увеличиться до более чем 400 млн фунтов, или $515 млн.

Страны НАТО используют артиллерию калибра 155 миллиметров. США поставили Украине дальнобойные гаубицы М777, из которых ВСУ, по данным российского Минобороны, регулярно обстреливает ДНР и ЛНР. Также Украина получила немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, все они также используют снаряды калибра 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что крупнейший в ФРГ производитель вооружения концерн Rheinmetall в течение ближайших трех месяцев откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Rheinmetall будет производить вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром». Кроме того, компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.