Взрыв склада боеприпасов под Киржачом: есть ли потери среди военных

Фото: NEWS.ru

На складе воинской части под Киржачом во Владимирской области произошли взрыв боеприпасов и возгорание. Детонация арсенала продолжается почти сутки, военные и МЧС ликвидируют последствия ЧП. Мог ли произойти взрыв из-за диверсии ВСУ, есть ли потери среди солдат, как происшествие скажется на боеспособности ВС РФ и нанесет ли вред экологии региона — в материале NEWS.ru.

Что известно о взрыве склада боеприпасов под Киржачом

22 апреля около 17 часов на объекте Минобороны РФ во Владимирской области рядом с городом Киржач вспыхнул пожар и прогремел мощный взрыв. О происшествии сообщил губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что к месту происшествия были направлены оперативные службы.

Затем пресс-служба Минобороны РФ подтвердила, что в Киржачском районе на территории воинской части произошли взрывы, причиной которых стала детонация боеприпасов. Ведомство не сообщало о потерях среди военнослужащих.

«Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. По поручению Министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника А. М. Булыги», — говорилось в сообщении ведомства.

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По информации районной администрации, экстренные службы провели эвакуацию населения из поселков Барсово и Мирный. Telegram-канал Baza сообщил о том, что были вывезены жители следующих населенных пунктов: Барсово, Мирный, СНТ «Звездный», Дубки, Першино, деревни Храпки и Грибаново. Позднее Авдеев заявил, что в пункты временного размещения доставили около 450 человек.

МЧС по Владимирской области заявило о введении режима ЧС в Киржачском районе после возгорания на складе боеприпасов. Впоследствии в СМИ появились видео последствий взрывов.

Фото: NEWS.ru

Был ли взрыв на складе боеприпасов под Киржачом диверсией ВСУ

Определить вероятность диверсии сложно без проведения расследования, рассказал в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

«Пока ничего точно сказать нельзя. Сейчас проходит проверка, работают Следственный комитет и другие службы. Во время проведения специальной военной операции бдительность в работе с такими объектами должна быть утроена. Далеко не факт, что это ЧП могло быть связано с внешним воздействием», — отметил Дандыкин.

Он пояснил, что подобные ЧС происходят из-за халатности. Они неоднократно случались еще до начала СВО. По словам Дандыкина, такие ЧП происходили еще в 1990-е на Дальнем Востоке и в других регионах страны.

«Склады боеприпасов — это объекты, которые требует чрезвычайно серьезного отношения, внимания ко всем аспектам охраны и обеспечения правил безопасности. Малейшее пренебрежение пунктами инструкций может привести к печальным последствиям. Особенно это касается обращения с огнем и электричеством. Если где-то было замыкание электричества или неосторожное обращение с инструментами и техникой — разберутся. Такие инциденты бывают, даже несмотря на постоянные тренировки и инструктаж тех, кто служит на складах», — сказал Дандыкин.

В свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко предположил, что в Киеве заявят о диверсии, даже если ничего похожего не было.

«Теоретически можно допустить, что это была диверсия противника, но пока нет объективных данных. Поэтому я бы не стал говорить о том, что это теракт или удар ВСУ. На Украине попытаются приписать все произошедшее себе ради медийной составляющей, даже если они тут вообще ни при чем», — высказал мнение Онуфриенко.

Он согласился с Дандыкиным, что наиболее вероятной причиной ЧП стали халатность или техническая неисправность.

«Склады взрывались и в мирное время. Никто не отменял ни человеческого фактора, ни неполадок технического характера, например, с электропроводкой», — пояснил эксперт.

Фото: NEWS.ru

Повлияют ли взрывы на складе боеприпасов на боеспособность ВС РФ

Взрывы боеприпасов на складе под Киржачом не окажут влияния на боеспособность ВС РФ, высказал мнение Онуфриенко.

«В любом случае это не пойдет на пользу, но принципиально ничего не изменится. Произошло кратное увеличение производства боеприпасов, что признают даже европейские эксперты. Кто-то получит на два снаряда меньше, и то не факт. Скорее это скажется на мобилизационных запасах, а не на снабжении фронта, — предположил Онуфриенко.

По его словам, армия имеет в резерве стратегические людские ресурсы, то есть порядка 200 тыс. солдат, которые могут быть направлены на линию фронта, но пока остаются в тылу вместе с военной техникой и боеприпасами.

«Ими запас и восполнят. Безусловно, такое ЧП сегодня не скажется на положении на линии фронта», — добавил Онуфриенко.

Опасен ли взрыв склада боеприпасов для экологии региона

По словам Дандыкина, взрыв на складе боеприпасов не может нанести серьезного ущерба экологии региона. Он добавил, что Россия полностью уничтожила химическое оружие, поэтому заражение местности в районе ЧП исключено.

«Все разлетающиеся боеприпасы будут собраны. Те, что не разорвались, обезвредят саперы. Взрывы не могут вызвать крупных лесных пожаров, учитывая, что на месте ЧП работает МЧС», — заключил Дандыкин.

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