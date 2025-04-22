Во Владимирской области прогремел мощный взрыв Во Владимирской области в Киржачском районе прогремел мощный взрыв

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Киржачском районе Владимирской области прогремел мощный взрыв, сообщает глава региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале. К месту происшествия направлены оперативные службы, уточнил губернатор. Деталей происшествия в настоящий момент нет.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в Киржачском районе находится арсенал ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны. Ведомство данную информацию пока не прокомментировало.

По информации канала, в районе организована эвакуация. Движение транспорта ограничено в ближайших населенных пунктах. Местные жители сообщают, что была слышна серия взрывов и хлопков.

Ранее сообщалось, что при взрыве боеприпаса в хуторе Калач Воронежской области погиб человек, еще трое пострадали, среди них один ребенок. О трагедии сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону, уточнив, что боеприпас принадлежал одному из раненых.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе произошла серия взрывов. Градоначальник уточнил, что это произошло после массового налета беспилотных летательных аппаратов.