Режим ЧС введен в Киржачском районе Владимирской области после взрыва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Киржачском районе Владимирской области после взрыва введен режим ЧС, сообщает региональное МЧС. Соответствующие уведомления пришли местным жителям на мобильные телефоны от службы «112».

О мощном взрыве в Киржачском районе сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. На место происшествия отправились оперативные службы, детали произошедшего в данный момент отсутствуют.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», в Киржачском районе располагается арсенал ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Ведомство это сообщение пока не комментировало.

Также канал сообщает, что в Киржачском районе организовали эвакуацию, а силовики ограничили движение транспорта в ближайших населенных пунктах. Жители района отмечают, что взрыв был не единичен, и они слышали серию хлопков и взрывов.

Ранее стало известно, что от взрыва снаряда в Воронежской области в хуторе Калач скончался один человек, еще три, включая одного ребенка, отделались травмами. О произошедшем информировала пресс-служба СУ СК России по Воронежской области. В сообщении подчеркивается, что боеприпас принадлежал одному из раненых.