Военкор объяснил, почему ВСУ нарушали приказ Киева о пасхальном перемирии Военкор Рожин: многие офицеры ВСУ саботируют приказы Зеленского

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ВС Украины

Часть командиров ВСУ уже не слушается украинского лидера Владимира Зеленского и саботирует его приказы, поэтому нарушение пасхального перемирия с их стороны было ожидаемо. Об этом NEWS.ru сообщил военкор Борис Рожин, комментируя итоги пасхального перемирия 19–20 апреля, объявленного Москвой и Киевом.

Уже не имеет значения, подчиняются ли формально те или иные военизированные группы Зеленскому, или нет. Они сознательно нарушали режим прекращения огня. Отряды наемников, которыми фактически руководит не Киев, а западные государства, — например, Великобритания, — занимались «самодеятельностью» и тоже не соблюдали перемирие. В итоге нарушали режим прекращения огня и иностранцы, и регулярные части, — сказал Рожин.

По словам эксперта, Украина остается инструментом Запада, не заинтересованного в завершении конфликта, что также объясняет нарушение перемирий.

Такое регулярно происходило в Донбассе после подписания Минских соглашений 2015 года. Киеву неважно, что он себя таким образом дискредитирует: Запад закрывает глаза на его преступления, — констатировал Рожин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины во время пасхального перемирия совершили около пяти тысяч атак на российские позиции. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин. Президент уточнил, что всего было 4900 нарушений, из которых зафиксировано шесть атак и 90 попыток ударов беспилотников самолетного типа.