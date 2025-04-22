Жителей семи поселков Владимирской области эвакуируют после взрыва Baza: жителей семи поселков Владимирской области эвакуируют после взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экстренные службы проводят эвакуацию мирных жителей семи поселков Киржачского района после взрыва, сообщает Telegram-канал Baza. Речь идет о Барсово, Мирном, СНТ «Звездный», Дубках, Першино, деревне Храпки и Грибаново. Администрация Киржачского района представила другие данные.

Проводится эвакуация н. п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие, — говорится в сообщении властей.

По данным Baza, населенные пункты расположены в радиусе 5 километров от места взрыва. Власти уточнили, что задействованы все экстренные службы. Администрация района призвала граждан соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.

Ранее МЧС по Владимирской области сообщило о введении режима ЧС после взрыва. Соответствующие уведомления были направлены местным жителям на телефоны от службы «112».