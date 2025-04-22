Мощный взрыв под Владимиром попал на видео В Сети появилось видео мощного взрыва во Владимирской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео с мощным взрывом во Владимирской области. На опубликованных в Telegram-канале Mash кадрах можно рассмотреть, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. Губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале подтвердил данные о взрыве.

В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы, — написал губернатор.

По данным Mash, причины чрезвычайного происшествия еще уточняются. Губернатор пообещал позже предоставить более подробную информацию об инциденте.

Уточняется, что в указанном районе инициирована эвакуация. В связи с этим движение транспорта ограничено в ближайших населенных пунктах.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону загорелись заброшенные здания. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Инцидент произошел 20 апреля.

Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил предприятие целлюлозно-бумажного производства в Балахне в Нижегородской области. Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 12 спасателей на трех единицах техники.