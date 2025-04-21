«Гены говорят о многом»: куда пропал Чикатило — убили свои же военные ВСУ?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Юрий Чикатило в представлении ИИ

Сын советского маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне СВО. Он сражался за ВСУ против российских военных на Харьковском направлении. Эксперты не исключают, что его убили сослуживцы или он дезертировал. О том, где может скрываться отпрыск серийного убийцы, почему он решил защищать правящий режим Владимира Зеленского, какие еще преступники служат в украинской армии, — в статье NEWS.ru.

Что известно о пропаже в зоне СВО Чикатило-младшего

Неоднократно судимый сын серийного убийцы Андрея Чикатило 56-летний Юрий Чикатило (Мирошниченко), ветеран афганской войны, пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции, сообщил Telegram-канал SHOT. Как предполагают авторы канала, он был убит в Харьковской области в результате ракетно-артиллерийского удара.

Отмечается, что Мирошниченко добровольно вступил в ряды ВСУ и служил артиллеристом. Сын маньяка пропал около трех месяцев назад, когда его подразделение попало под обстрел примерно в 20 километрах от Харькова. Смерть сына Чикатило официально не подтверждена, его имя не значится в украинских списках пропавших без вести.

Как мог исчезнуть Чикатило-младший

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин сказал, что сына Чикатило могли убить не только российские снаряды, но и его же сослуживцы.

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Фото: Социальные сети

«Гены говорят о многом. Не исключено, что сами солдаты ВСУ испугались воевать вместе с таким человеком и убили его на всякий случай. Впрочем, возможны разные исходы. Я склоняюсь к тому, что сын Чикатило мертв. На Харьковском направлении, где он находился, идут жестокие бои. Зачастую тела невозможно опознать после попадания артиллерийских снарядов или применения российской ТОС „Солнцепек“», — сказал NEWS.ru Дандыкин.

По его мнению, нельзя исключать, что Мирошниченко дезертировал. Но это менее вероятно, чем гибель. «Точно можно сказать одно — сын Чикатило не находится в плену. Иначе бы об этом стало всем известно», — отметил Дандыкин.

Как сын Чикатило стал служить в ВСУ

Чикатило-младший воевал в рядах Советской армии. В 1986-м он окончил школу в Ростовской области, через год его призвали в сухопутные войска. Молодой человек проходил службу в Туркмении, а затем отправился воевать в Афганистан. В Кандагаре Чикатило-младший получил ранение, после чего вернулся в Новочеркасск.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Затем мужчина устроился охранником на местном заводе. Летом 1990-го он совершил первое преступление — еще до того, как сотрудники милиции арестовали его отца. Когда о преступлениях маньяка стало известно всей стране, семье Чикатило начали угрожать соседи. Юрий с матерью и сестрой переехали на Украину. Там мужчина женился и взял фамилию жены — Мирошниченко. У него родился ребенок.

Мирошниченко несколько раз сидел в тюрьме, переезжал с семьей с Украины в Россию и обратно. В 2014 он в участвовал в Евромайдане в Киеве. В 2016-м от мужчины ушла жена и подала на алименты, которые он отказался платить. В то время Мирошниченко влез в долги и пропал из публичного пространства.

По данным украинских пабликов, Чикатило-младший вступил в ряды ВСУ добровольно в 2022 году. Он мог это сделать из-за антироссийских убеждений и желания уйти от судебного преследования, поскольку не платил алименты.

Какие еще преступники воюют за Украину

Военэксперт полковник запаса Геннадий Алехин рассказал NEWS.ru, что на востоке Украины заключенным предлагают вступить в ряды ВСУ и выйти по УДО через полгода. Это уже установившаяся практика, отметил он. По словам Алехина, заключенных набирают в пяти тюрьмах Харьковской области, включая женскую Качановскую, где в свое время сидела лидер оппозиции, экс-премьер Юлия Тимошенко. Основной контингент — колонии различных режимов: общего, усиленного и строгого.

Фото: Социальные сети ВС Украины

Алехин подчеркнул, что ВСУ используют осужденных на низовых должностях.

«ВСУ используют заключенных на стыке Белгородской и Сумской областей, в Краснояружском районе. Зэки выполняют роль младшего командного состава и сержантов. Их задача — гнать штурмовиков через полосы „зубов дракона“ на прорыв, на российскую территорию. Им велено прорываться по лесополосам в сторону наших деревень Поповка и Демидовка. Кроме того, зэки действуют под харьковским городом Липцы в качестве штурмовиков. Они проходят ускоренный, очень короткий курс подготовки в учебных лагерях под Чугуевым. Потом их гонят на убой», — пояснил Алехин.

Полковник отметил, что заключенные стараются при первой же возможности дезертировать и скрыться на просторах Харьковской области.

По словам эксперта, есть данные о столкновениях между группами дезертиров из числа бывших заключенных и отрядами фанатиков-националистов из батальонов «Кракен» и «Айдар». Так, осужденные закидали гранатами трех «кракеновцев» в частном доме, добавил Алехин.

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