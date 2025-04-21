Раскрыта возможная судьба пропавшего в зоне СВО сына Чикатило Военэксперт Дандыкин: сына Чикатило могли убить сослуживцы из ВСУ

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Чикатило

Точных данных о пропавшем без вести в зоне СВО сыне серийного убийцы Андрея Чикатило нет, однако он мог быть убит, предположил в беседе с NEWS.ru капитан I ранга заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его мнению, расправиться с 55-летним Юрием Чикатило (Мирошниченко) могли его сослуживцы из ВСУ.

Гены говорят о многом. Не исключено, что сами военнослужащие ВСУ испугались воевать вместе с таким человеком и убили его на всякий случай. Впрочем, возможны разные исходы. Я склоняюсь к тому, что сын Чикатило мертв. На Харьковском направлении, где он находился, идут жестокие бои. Зачастую тела невозможно опознать после попадания артиллерийских снарядов или применения российской ТОС «Солнцепек», — пояснил эксперт.

Дандыкин также не исключил, что Мирошниченко дезертировал. Но это менее вероятно, чем гибель.

Точно можно сказать одно — сын Чикатило не находится в плену. Иначе бы это стало всем известно, — отметил он.

Ранее стало известно, что Юрий Чикатило (Мирошниченко) пропал в зоне проведения спецоперации ВС РФ. Сын маньяка воевал на стороне Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. О его судьбе ничего не известно уже около трех месяцев.