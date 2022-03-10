Western Union приостановил работу в России и Белоруссии

Система денежных переводов Western Union приостанавливает свою работу в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Прежде чем принять такое решение, компания «провела обширный диалог с широким кругом заинтересованных сторон», сообщает издание Financial Post.

В Western Union отметили, что тщательно оценили внутренние и внешние факторы, а также последствия данного шага для коллег, партнёров и клиентов.

В конечном счёте <...> мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России и Белоруссии, — цитирует издание сообщение компании.

Ранее стало известно, что финансовая компания American Express приостановила осуществление операций в России и Белоруссии. Отмечается, что выпущенные за границей карты больше не будут работать в банках и банкоматах в России и наоборот. При этом в компании не уточнили, будут ли её кредитные карточки работать на территории Белоруссии.

О приостановке операций в России также объявила американская финансовая корпорация MasterCard. Прекращение оказания услуг связано с введёнными в отношении РФ санкциями.