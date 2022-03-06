American Express приостановила осуществление операций в России и Белоруссии

Американская финансовая компания American Express приостановила осуществление операций на территории России и Белоруссии. Отмечается, что выпущенные за границей карты больше не будут работать в банках и банкоматах в России и наоборот. Соответствующий пресс-релиз появился на официальной странице компании.

В результате изданные во всём мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России, — сообщила пресс-служба.

При этом не уточняется, будут ли кредитные карточки финансовой организации работать на территории Белоруссии. Речь идёт лишь о прекращении «деловых операций» на территории страны.

Ранее корпорация MasterCard сообщила о приостановке операций на территории России. В компании заявили, что прекращают оказание услуг в РФ в связи с принятыми ранее в отношении страны санкциями. Такое же решение приняли в руководстве Visa. Финансовая организация о постепенном прекращении своей работы в России и ограничении по транзакциям для российских карточек. При этом компания продолжит осуществлять поддержку ранее выданным картам.