В ЦБ рассказали о резком падении ставок по вкладам

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Центробанк сообщил о снижении ставок по вкладам в десяти крупнейших банках страны. Средняя максимальная ставка по депозитам снизилась до 13%, сообщается на сайте Банка России. Ещё в первой декаде апреля она держалась на уровне 16,58%.

Результаты мониторинга в апреле 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада апреля — 16,58%; II декада апреля — 15,03%; III декада апреля — 13,00%, — говорится на сайте Центробанка.

После начала спецоперации на Украине Центробанк повысил ключевую ставку на 10,5 процентных пунктов — до 20%. В апреле ЦБ начал снижать ставку: первым изменением стало значение 17% — такое решение приняли в связи с изменением темпов роста цен. Аналитики предсказывали падение до 15%.

О новом возможном снижении ключевой ставки предупреждал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. Он заявил, что ставка будет меняться в зависимости от «траектории достаточной привлекательности вкладов для россиян».

Он отметил, что опустить ставку до 7-7,5% будет возможно только после того, как уровень инфляции достигнет 4%. К таким данным ЦБ намерен прийти к 2024 году.