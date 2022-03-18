Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. Как сообщил регулятор, инфляция в стране значимо ускорилась из-за всплеска спроса на фоне возросшей неопределённости и ослабления рубля.

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, — говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, сейчас экономика России входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться неизбежным периодом повышенной инфляции. Ожидается, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 20% 1 марта. Регулятор отмечал, что повышение ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. По словам представителей ЦБ, эта мера должна была поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский ранее заявил, что через какое-то время после нынешнего шока российский рубль ждёт некоторое укрепление, в том числе благодаря мерам, принятым Центробанком. Однако в среднесрочной перспективе от 10 до 30 лет ситуация может измениться в худшую сторону.