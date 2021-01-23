Украинский политик назвал ошибкой отказ от российских кредитов

https://static.news.ru/photo/c3a05c90-5deb-11eb-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de/Global look Press

Самой большой ошибкой властей считает отказ Украины от получения российских кредитов глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик.

По мнению политика, теперь, когда Украина получает деньги от кредиторов Международного валютного фонда (МВФ), она вынуждена принимать диктуемые ей условия, находится под внешним управлением и полностью зависима. Такое заявление Лесик сделал в эфире NewsOne.

Самая большая ошибка. <...> Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить ещё 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача — нас уничтожить, — сказал политик.

Украина в 2021 году должна будет сделать выплаты в пользу Международного валютного фонда (МВФ) на сумму около $1,7 млрд. Фонд ждёт первой выплаты от Киева уже 1 февраля, сообщили украинские СМИ.

Как свидетельствует график выплат, в 2021 году Киев должен выплатить МВФ 1154,694 млн специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно порядка $1,67 млрд. Уточняется, что первый платёж Украина должна будет совершить уже 1 февраля. Его размер — около 50,68 млн СПЗ. Следующий платёж от Киева МВФ ждёт затем уже через три дня — 4 февраля. Его сумма будет уже выше — 98,5 млн СПЗ, писал NEWS.ru.