На Украине оценили сумму выплат по долгам МВФ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/b689763a-4faa-11eb-9dbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина в 2021 году должна будет сделать выплаты в пользу Международного валютного фонда (МВФ) на сумму около $1,7 млрд. Фонд ждёт первой выплаты от Киева уже 1 февраля, сообщили украинские СМИ.

Как свидетельствует график выплат, на который ссылается издание «Украинские новости», в 2021 году Киев должен выплатить МВФ 1154,694 млн специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно порядка $1,67 млрд, сообщает ПРАЙМ.

Уточняется, что первый платёж Украина должна будет совершить уже 1 февраля. Его размер — около 50,68 млн СПЗ. Следующий платёж от Киева МВФ ждёт затем уже через три дня — 4 февраля. Его сумма будет уже выше — 98,5 млн СПЗ.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября 2020 года украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина не получит транш в рамках программы экстренной финансовой помощи от МВФ, финансовый институт оставил Киев за бортом программы emergency finаnce.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что МВФ относится к Украине, как к «дойной корове», а к украинцам, как к «дешёвым развитым рабам».