Стало известно о планах рассмотреть меры поддержки «Русала» после санкций Минпромторг: власти рассмотрят меры поддержки «Русала» в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские власти намерены рассмотреть меры поддержки «Русала» в ближайшее время, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Речь в том числе пойдет об отмене экспортной пошлины и закупке продукции в резерв. По его словам, перед этим эксперты предоставят оценку мирового баланса на рынке алюминия. Евтухов добавил, что отказ США и Великобритании от российского металла вряд ли скажется на экономике, передает ТАСС.

Эти предложения [по мерам поддержки для «Русала»] в ближайшее время будут обсуждены, и решения будут приняты. <...> Мы вторые после Китая производители алюминия. У нас высококачественный алюминий. И я не думаю, что отказ Америки, Англии от покупки нашего алюминия, куда мы и так в принципе не так много поставляли, — можно сказать, крохи — каким-то образом повлияет на возможность наших поставок в другие страны, — заявил замглавы ведомства.

Евтухов добавил, что «Норильский никель», также пострадавший от новых антироссийских санкций, пока что не обращался за помощью к властям. При этом он напомнил, что ограничения затрагивают лишь первичный алюминий, а не продукцию из него.

Ранее Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором содержится запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Возможны предусмотренные законом исключения, в том числе в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства. При этом запрет не распространяется на металлы, которые были добыты до 13 апреля 2024 года.