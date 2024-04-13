США и Великобритания запретили импорт российского алюминия, меди и никеля

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Джанет Йеллен

Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором содержится запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Возможны предусмотренные законом исключения, в том числе в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства. Запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. К санкциям присоединилась и Великобритания, сообщили в министерстве.

Наши новые запреты на ключевые металлы, в координации с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, будут по-прежнему нацелены на доходы, которые Россия может заработать. Одновременно мы защищаем наших партнеров и союзников от нежелательных побочных эффектов, — подчеркнула министр финансов Джанет Йеллен.

Помимо этого, биржам металлов, в том числе лондонской LME и чикагской CME, будет запрещено принимать новые алюминий, медь и никель, произведенные в России. Подобные биржи играют центральную роль в содействии торговле промышленными металлами по всему миру, отметили в Минфине США. Санкции лишат Россию и ее производителей металлов важного источника доходов, указали там.

Антироссийские санкции отразились на военном потенциале РФ, заявил 12 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако политик также посетовал, что страна со «140 миллионами жителей» не прекращает производить и потреблять продукцию.