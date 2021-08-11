Стало известно, к чему приведёт увеличение МРОТ

Возможное увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей приведёт к сокращению рабочей силы, однако оно будет способствовать экономическому развитию. Такую точку зрения в интервью NEWS.ru высказал экономист Андрей Колганов.

Специалист отметил, что вопрос заключается в том, насколько это скажется на эффективности бизнеса, использующего низкооплачиваемые категории граждан. Здесь возможны проблемы, связанные с тем, что часть бизнеса не справится с необходимостью увеличить издержки на оплату труда, считает эксперт. Это приведёт к сокращению занятости.

Думаю, что увеличение МРОТ возможно. <...> Будет определённая дестабилизация, но рынок способен абсорбировать убывающую рабочую силу. Тот бизнес, который не сможет выполнять требования, должен будет сокращать и увольнять работников. Тот же, который сможет, будет как раз привлекать эту рабочую силу, занимая освободившуюся нишу, — заявил Колганов.

По его мнению, для экономики минимальный уровень оплаты труда — очень негативный фактор, который тормозит внутренний спрос, тормозит техническое перевооружение, поскольку при низкой оплате труда невыгодно заменять рабочую силу новыми технологическими решениями. Повышение МРОТ будет способствовать экономическому развитию, а не тормозить, заключил экономист.

Ранее сообщалось, что увеличение МРОТ до 20 тысяч рублей может привести к дестабилизации рынка труда, хотя бюджет справится с дополнительной нагрузкой. Ранее с инициативой повысить МРОТ выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов. Соответствующий законопроект они планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента.