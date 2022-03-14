Силуанов обвинил Запад в намерении объявить дефолт России

Западные страны намерены организовать искусственный дефолт России, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, пишет РИА Новости. Так министр прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ и правительства России.

Заморозку валютных счетов ЦБ РФ и правительства можно расценивать как желание западных стран организовать искусственный дефолт России, — сказал Силуанов.

Ранее министр финансов заявил о блокировке $300 млрд из госрезервов России в ходе международных санкций. Общий объём резервов он оценил в $640 млрд. Силуанов добавил, что введением санкций страны Запада фактически развернули финансовую и экономическую войну против РФ. Также министр сообщил о давлении Запада на Китай. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы ограничить доступ России к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР.

До этого Силуанов рассказал, что Россия не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу. Он уточнил, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны.

Перед этим в Банке России сообщили, что внешний долг страны на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. За прошедший год он вырос на $11 млрд. Регулятор заявил, что резиденты РФ из стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства по долговым обязательствам в установленные сроки в рублях, объём будет определён обменным курсом на дату выплаты. Ограничений на использование направленных кредиторам рублей, в том числе в вопросе проведения конверсионных операций, устанавливаться не будет.