России предрекли «охлаждение» рынка недвижимости

https://static.news.ru/photo/06276652-53e3-11eb-a248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок недвижимости в наступившем году ждёт период «охлаждения». Таким образом, о его «перегретости» говорить больше не придётся, считают эксперты.

Остановка роста цен произойдёт даже если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, а власти продлят программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, пишет «Российская газета».

Некоторые эксперты предрекают, что в течение 2021 года цены на жильё останутся примерно на том же уровне, что и сейчас, так как потенциал для их роста исчерпан.

Менее вероятный прогноз — колебания цен на 5% в ту или иную сторону.

Ряд специалистов уверены, что цены на квадратные метры и вовсе упадут на 5-10% — преимущественно за счёт увеличения скидок. При этом стагнация на рынке жилья, считают они будет продолжаться в течение года.

Впрочем, стоимость наиболее ликвидных объектов вряд ли снизится. Но и роста, скорее всего, не будет.

Что касается возобновления увеличения цен, то оно ожидается не ранее 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты определили, какие меры позволят избежать ипотечного пузыря в России из-за повышенного спроса на недвижимость.