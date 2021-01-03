Эксперты рассказали, что спасёт российский рынок от ипотечного пузыря

https://static.news.ru/photo/03d59e78-4e61-11eb-8831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуацию, при которой большинство заёмщиков в стране не может выплачивать кредиты, принято называть ипотечным пузырём. При таком положении дел происходит обвал цен на недвижимость, а у банков возникают серьёзные проблемы. В России появились опасения по поводу возможного возникновения ипотечного пузыря, к которому может привести повышение спроса на жильё из-за выдачи ипотеки с государственной поддержкой.

Однако существуют факторы, которые помогут российскому рынку избежать указанных неприятностей. В первую очередь — низкий уровень секьюритизации ипотечных кредитов. Об этом в разговоре с журналистами сообщила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Она подчеркнула, что в мире уровень секьюритизации составляет 300–350%. В РФ эти показатели находятся на уровне 2% от общего объёма. Как отметила Иванкина, эти цифры ничтожны.

Глава комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева, говоря на эту тему, вспомнила о кризисе 2008 года.

К кризису в США привело, в числе прочего, наличие огромной массы вторичных и третичных финансовых продуктов на ипотечном рынке, — цитирует эксперта «Российская газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, рефинансировать ипотечный кредит имеет смысл выгодно только в том случае, если новая ставка ниже хотя бы на 1%. Ещё один повод задуматься об этом, когда кредит оформлен на длительный срок, а выплаты планируются не менее года, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

В противном случае затраты на переоформление займа могут свести на нет экономию от пониженной ставки.