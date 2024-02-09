Поезда и самолеты встанут? Критически важная IT-компания уходит из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 20 марта в России перестанут работать облачные сервисы крупнейшей западной IT-компании — немецкой SAP. Это станет последним этапом ухода организации из нашей страны. Тем временем ее программное обеспечение использовали или еще продолжают использовать крупнейшие российские компании, среди которых — РЖД и «Аэрофлот». Кто-то в связи с этим предрекал России даже остановку поездов и самолетов. Произойдет ли это, расскажет NEWS.ru.

Что за компания SAP

SAP — одна из крупнейших международных технологических компаний, дававших российскому бизнесу такие решения, как системы управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и др. До марта 2022 года на продуктах SAP в нашей стране работали государственные и финансовые организации, торговые и логистические компании, промышленные предприятия.

Как ранее говорил собеседник РБК, близкий к SAP, в России у компании было около 1500 клиентов, включая такие крупные компании, как «Российские железные дороги», «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, X5 Group, «М.Видео — Эльдорадо», «Черкизово», почти все нефтегазовые, химические и металлургические компании.

Кроме того, лаборатории SAP, создающие продукцию компании, сегодня работают в Германии, США, Канаде, Франции, Ирландии, Израиле, Венгрии, Болгарии, Бразилии, Китае, Индии и Вьетнаме.

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Как SAP начинала уходить из России

После начала специальной военной операции SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС. В сентябре 2023 года появилась информация о том, что SAP уведомила остававшихся российских клиентов об отключении их от поддержки софта до 31 декабря 2023 года. Исключением были только облачные сервисы.

Но часть российских компаний продолжали работать на продуктах SAP. Как отмечали эксперты, кто-то получал техподдержку через СНГ по «серым схемам», свои услуги по устранению сбоев и налаживанию работы официально предлагали и российские IT-компании. Например, созданная бывшим главой SAP в России Андреем Филатовым компания «Лаб СП».



И вот 7 февраля стало известно, что с 20 марта в России перестанут работать облачные сервисы SAP. Это станет последним этапом ухода корпорации из нашей страны.

К каким последствиям приведет уход SAP

В оценках последствий прощания с немецкой компанией эксперты, отвечая на вопросы NEWS.ru, расходятся. Так, директор по развитию бизнеса в ретейле IT-компании «Крок» Дмитрий Смирнов полагает, что прекращение поддержки SAP в России для крупных компаний приведет к определенным трудностям в работе систем управления предприятиями. В частности, эти риски сохраняются для логистики, управления цепочками поставок и планирования работы.

Как добавляет руководитель практики FinTech & Crypto юридической фирмы DRC Юлия Привалова, уход SAP создает значительные вызовы для крупных компаний. «Переход на новую систему управления ресурсами предприятия или другие корпоративные решения может быть длительным и ресурсоемким процессом, требующим значительных инвестиций во времени, финансах и обучении персонала», — сказала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каких угроз бояться не стоит

Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что SAP, как и ряд других компаний, растянули процесс ухода из России почти на два года, вероятно, рассчитывая, что спецоперация в ближайшей перспективе закончится. Но этого не произошло. И теперь компания ставит точку во взаимоотношениях с РФ.

«Действительно, в РЖД и „Аэрофлоте“ SAP была поставщиком решений. Но компании переходили на отечественное ПО и в бронировании, и в автоматизированном управлении процессов. Но после того как SAP перестанет работать, все будет проходить на отечественном ПО», — сказал Кусков, который сомневается в таком эффекте, как прекращение курсирования поездов и самолетов. Если бы SAP резко ушла из России с началом спецоперации, последствия были бы тяжелее, но сейчас все пройдет достаточно безболезненно, говорит эксперт.

Юлия Привалова из FinTech & Crypto тоже считает, что негативный эффект влияния на компании будет минимизирован из-за растянутого по времени ухода SAP из России. Дмитрий Смирнов из компании «Крок» тоже не ждет, что самолеты перестанут летать, а поезда ходить. «Аэрофлот» и РЖД уже переходят на отечественные аналоги SAP. «Так, РЖД разрабатывает свою собственную систему управления предприятием на основе 1С», — говорит он.

Повлияет ли уход SAP на жизнь обычных россиян

Денис Кусков отмечает, что в плане облачных сервисов россияне использовали в основном продукты Apple, Google и российских компаний. Поэтому здесь каких-то серьезных последствий для потребителей не будет.

Привалова полагает, что для россиян именно как потребителей товаров и услуг крупных компаний ситуация может вылиться в изменение работы больших поставщиков, а также банков, транспортных и других компаний. Ведь переход на отечественное ПО потребует больших ресурсов и времени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влияние на обычных граждан и малый/средний бизнес будет ограниченным, полагает Смирнов, они мало пользовались облачными сервисами SAP. «Однако отсутствие техподдержки опосредованно может привести к увеличению цен на услуги компаний, использующих SAP, и снижению качества обслуживания», — говорит он. Также эксперт не исключил проблемы в системах оформления билетов (и других подобных системах) и оформление билетов вручную.

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