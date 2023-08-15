Российским операторам связи могут разрешить поднимать тарифы выше инфляции

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Операторам связи в России могут разрешить повышать тарифы ежегодно выше уровня инфляции, сообщает «Интерфакс». При этом они должны будут реинвестировать значительную часть полученных от этого средств в развитие сетей. Соответствующая инициатива содержится в проекте Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года.

Связано это с тем, что операторам требуются дополнительные источники финансирования капитальных затрат на модернизацию сетей и внедрение новых поколений технологий связи.

Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи, — следует из документа.

В данное время формально тарифы на связь в России не регулируются. В апреле прошлого года операторам было рекомендовано повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя ФАС за две недели.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено разрешить силовым структурам принудительно отключать гражданские сети в стране в случае введения чрезвычайного положения. Для этого Минцифры планирует определить организацию на роль оператора технических средств. Она получит частоты для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи».

В случае ЧП связь сможет перейти под полный контроль силовиков, которые будут иметь право отключить сеть в России.

Аналитик Денис Кусков ранее заявил, что в уже к 2024 году в России может значительно ухудшиться качество мобильной связи. Связано это, по его словам, с прекращением поставок сетевого оборудования. Возникла нехватка частот для мобильного интернета, что может привести в будущем к серьезному замедлению скорости интернета.