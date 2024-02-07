Россияне лишатся доступа к облачным услугам одной из европейских компаний РБК: SAP закроет доступ клиентов из РФ к своим облачным услугам с 20 марта

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Немецкий производитель программного обеспечения SAP с 20 марта закроет доступ клиентам из России к своим облачным услугам, следует из письма клиентам от САП СНГ (российская «дочка» SAP). Пользователей просят до этого срока выгрузить данные, чтобы их не потерять, пишет РБК.

SAP поставляет системы управления процессами, например логистикой или производством. В России у компании было около 1,5 тысяч клиентов, в том числе «Газпром», «Сбербанк» и «Норникель». Однако против этих компаний были введены санкции.

В сентябре SAP оставила РЖД без промышленного софта. Немецкий производитель еще весной 2022 года присоединилась к бойкоту России. Тогда разработчик ПО приостановил продажи на территории страны.

Ранее чешская компания Avast Software заблокировала доступ к своим программным продуктам для жителей РФ. Речь идет об антивирусах Avast, AVG, Avast Mobile Security для Android и Avast Free Antivirus, а также бесплатной утилите CCleaner. При попытке их запуска с устройств в РФ пользователи видят уведомление о том, что приложение больше не поддерживается. Кроме того, разработчик закрыл доступ из России к сайтам Avast и AVG.

Специалист по кибербезопасности Илья Вайцман в качестве альтернативы привел несколько вариантов приложений из числа собственных предпочтений. Он предложил программы Comodo Free Antivirus, Malwarebytes и ClamWin Free Antivirus.