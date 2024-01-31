Кибератака или изоляция? Почему возникли проблемы с интернетом в России

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вечером 30 января в России произошел массовый сбой в работе интернета: перестали открываться сайты доменной зоны .RU, а также популярные приложения. В организации, администрирующей национальные домены, заявили, что это произошло из-за «глобальной инфраструктуры DNSSEC». NEWS.ru узнал, почему не работал интернет, является ли это подготовкой к изоляции россиян от «Всемирной паутины» или результатом кибератаки.

Что произошло с интернетом 30 января

Во вторник сетевые аналитики обнаружили, что жалобы от пользователей стали поступать примерно с 18:40 мск, по другим данным — с 19:20. Не открывались сайты «Яндекса», Mail.ru, «Билайна», «Мегафона», МТС, «Ростелекома», Сбербанка, «Тинькофф», Альфа-Банка, ВТБ, а также маркетплейсы Wildberries, Ozon и Avito.

Ближе к 21:00 в АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (организация — администратор доменов) объяснили, что сбой в работе Рунета был связан с неполадками в работе национальной адресной книги доменных имен (DNSSEC).

«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен (НСДИ) проблема решена. Идут восстановительные работы», — сообщили NEWS.ru в Координационном центре доменов в 20:45.

НСДИ — совокупность корневых DNS-серверов (специальных компьютеров, которые хранят IP-адреса сайтов и выдают их браузеру по запросу), прописанная в законе 2019 года о «суверенном интернете». Она должна защитить Рунет от возможной внешней угрозы — изъятия доменов верхнего уровня (RU и РФ).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

В 22:20 мск в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявили, что техническая проблема устранена. Как добавили в ведомстве, неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.

Как объясняют проблемы с интернетом независимые специалисты

Как предположили эксперты инициативы «Сетевые свободы», в России продолжаются эксперименты с созданием национального сервиса доменных имен (DNS). Он похож на адресную книгу, которая связывает привычные доменные адреса (URL), например, kremlin.ru в машиночитаемые IP вроде 95.173.136.70.

«Когда мы вводим URL в поле поиска браузера, то браузер вначале обращается к адресной книге (DNS), а оттуда получает данные об IP, на который необходимо перейти, чтобы попасть на нужный нам сайт. <...> Однако если DNS не работает, то браузер не сможет найти сайт. DNSSEC защищает систему доменных имен от подмены злоумышленниками. Российские власти давно предупреждали, что постараются перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS. Вероятно, именно это сейчас и происходит с массой сайтов в зоне .RU», — высказали мнение представители «Сетевых свобод».

Как считают эксперты, в случае запуска национального сервера нет никакой гарантии, что пользователь попадет на сайт, который ввел в строке браузера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мог ли сбой в работе интернета стать следствием попытки кибератаки

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся во мнениях, с чем был связан сбой в работе интернета. Специалист в области цифровой безопасности, автор и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин не исключает версию о возможной изоляции России от Всемирной паутины.

«Все может [быть]. Но я пока не склонен считать это репетицией [полного отключения российских пользователей от глобального интернета]. Это техническая ситуация. Такое происходит во всем мире с завидной регулярностью. Была неверно подписана зона .RU. Почему — вопрос интересный. Это может быть последствием кибератаки, но никаких сведений у меня нет», — пояснил Кулин.

IT-юрист и адвокат Станислав Селезнев согласен с предыдущим собеседником NEWS.ru. «Возможно, при кибератаке злоумышленники получили доступ к пульту управления Национального координационного центра интернета. Но там работают достаточно квалифицированные сотрудники, чтобы не допустить этого», — подчеркнул Селезнев.

Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предложил принять меры, чтобы ситуация не повторилась.

«Нужно извлечь уроки, понять причину и сделать систему резервирования, которая позволяла бы в случае возникновения таких проблем молниеносно их решать. <...> Сомневаюсь, что это было внешнее воздействие. Скорее всего, внутреннее», — предположил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще может быть причиной сбоя

Алексей Шкиттин напомнил, что Рунет поддерживают несколько сетевых административных структур. Они обеспечивают техподдержку российских национальных доменов RU, РФ и SU, а также владеют крупнейшей в стране точкой обмена интернет-трафиком.

Он предположил, что кто-то из этих организаций «претендует на роль резервного DNSSEC и начинает запуск системы, видимо, без предварительных тестов или без их недостаточной проверки». По мнению собеседника NEWS.ru одна из структур хочет полностью контролировать не только узлы обмена трафиком, но и национальные доменные зоны.

Шкиттин предположил, что в результате «непродуманных действий» возникла «точка отказа», которая выполняет важную функцию в протоколе расширений безопасности системы DNSSEC.

Какие проблемы с интернетом ранее возникали в России

В конце января власти Ленинградской, Новгородской и Псковской областей объявили, что в ночные часы в этих регионах на несколько дней отключится связь 4G. По информации чиновников регионов, шатдауны были связаны с работами по перенастройке частот. Эксперты в области цифровых технологий предположили, что это могло быть связано с защитой от украинских дронов перед визитом президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Петербург.

До этого в разных субъектах РФ возникли проблемы c WhatsApp и Telegram. О перебоях в работе приложений сообщали жители Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии, Сахалина, Камчатки, Амурской и Новосибирской областей, Москвы и Петербурга.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По версии СМИ, сбои могли быть связаны с работами Роскомнадзора, который якобы тестировал блокировку мессенджеров. Ссылаясь на Минцифры Якутии, еще одной возможной причиной журналисты называли протесты в Якутске, начавшиеся после смерти местного жителя, у которого, предположительно, произошел конфликт с уроженцем Таджикистана.

До этого проблемы с мобильным интернетом были у жителей Башкортостана, где 17 января не работали мессенджеры WhatsApp и Telegram. В этот день в башкирском городе Баймак проходили массовые протесты с требованием освободить активиста местного националистического движения Фаиля Алсынова (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), который был осужден на четыре года лишения свободы по статье «Возбуждение ненависти и вражды».

Читайте также:

«Окулус» ищет запрещенку: как «робот Роскомнадзора» будет следить за Сетью

Незабытое старое: что стоит за новыми правилами регистрации в мессенджерах

За явное неуважение: зачем Роскомнадзор создаёт новый реестр соцсетей

Сопутствующий ущерб: как блокировки VPN повлияли на онлайн-игры

Дошлифовал вручную: как Минск обрушил Интернет попытками точечной цензуры