Министерство труда предлагает установить новый прожиточный минимум за IV квартал 2019 года в размере 10 609 рублей, что на 3,7% меньше по отношению к III кварталу.
Как следует из приказа ведомства, в целом по стране прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 510 рублей, для пенсионеров — 8 788 рублей, для детей — 10 383 рубля.
Снизить прожиточный минимум было решено в связи с тем, что в России подешевели некоторые продукты питания, в частности — картофель, капуста, морковь и сахарный песок, пишет «Парламентская газета».
Величина прожиточного минимума в целом по РФ необходима для оценки уровня жизни населения, определяет на федеральном уровне размеры пособий, пенсий, стипендий и прочих социальных выплат.
Ранее опрос показал, какой уровень зарплат устроил бы жителей России. Так, жители крупных городов называли сумму в 102–104 тысячи рублей (Москва и Санкт-Петербург), в Новосибирске — 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей, писал NEWS.ru.
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