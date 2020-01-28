https://static.news.ru/photo/2fbad264-41c0-11ea-ba27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда предлагает установить новый прожиточный минимум за IV квартал 2019 года в размере 10 609 рублей, что на 3,7% меньше по отношению к III кварталу.

Как следует из приказа ведомства, в целом по стране прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 510 рублей, для пенсионеров — 8 788 рублей, для детей — 10 383 рубля.

Снизить прожиточный минимум было решено в связи с тем, что в России подешевели некоторые продукты питания, в частности — картофель, капуста, морковь и сахарный песок, пишет «Парламентская газета».

Величина прожиточного минимума в целом по РФ необходима для оценки уровня жизни населения, определяет на федеральном уровне размеры пособий, пенсий, стипендий и прочих социальных выплат.

Ранее опрос показал, какой уровень зарплат устроил бы жителей России. Так, жители крупных городов называли сумму в 102–104 тысячи рублей (Москва и Санкт-Петербург), в Новосибирске — 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей, писал NEWS.ru.