МИД РФ: США ставят под сомнение целесообразность использования доллара

https://static.news.ru/photo/99a311b4-9e21-11eb-9075-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Последняя активность Вашингтона ставит под сомнение целесообразность использования доллара и подконтрольных Западу платёжных системах. С таким заявлением выступила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Естественно, всё это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надёжность использования подконтрольных Западу платёжных механизмов, — приводит ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что Москва продолжает работу по сокращению участия доллара в национальных и межгосударственных расчётах. При этом Захарова подчеркнула, что это является вынужденным решением в условиях «потери доверия к Западу в вопросах обеспечения бесперебойного доступа к международной финансовой системе».

Мы прекрасно понимаем также, что Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международной системы, — заключила Захарова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью иранскому агентству ИРНА заявил, что Россия работает над отказом от западных платёжных систем. По его словам, власти считают важным переходить к альтернативным доллару национальным валютам при расчётах с другими государствами.

Как писал NEWS.ru, Россия намерена разработать платёжную систему, которая могла бы стать альтернативой SWIFT. При этом данный вопрос РФ рассматривает прежде всего в политической плоскости, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.